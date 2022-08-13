Двом знакам Зодіаку осінь принесе багато розчарування і поганих новин

Літо майже добігає до кінця, і астрологи вже можуть складати детальні гороскопи на осінь. Відтак, першим таким гороскопом днями поділилося одразу кілька відомих астрологів. На жаль, всі вони повідомляють невтішні новини для двох знаків Зодіаку. Мова про Близнюків та Терези.





Цих двох осінь зустріне рядом випробовувань, розчаруваннями та сльозами. Звідки чекати удару, та чи можна уникнути деяких проблем? Розповідаємо.

Близнюки

Всі проблеми та катастрофи Близнюків крутитимуться навколо їхньої роботи. Саме на роботі треба очікувати на підставу від колег. Саме на роботі зірветься кілька перспективних угод, а разом з ними й чудовий заробіток на котрий у вас вже було багато планів. Ускладнить ситуацію й той факт, що навколо вас розгортатимуться негативні плітки та інтриги. Намагайтесь на сильно провокувати оточуючих, не агресувати, щоб не скомпрометувати себе ще більше. На жаль, все довкола гратиме проти вас. Якщо ви не налагодите ситуацію на роботі, а для цього просто потрібно буде зібрати все своє терпіння в кулак, тоді чекайте проблем і вдома. Ваш негативний настрій швидко передасться рідним.

Терези

Представники цього знаку Зодіаку матимуть ще ту осінь. Все, що ви запланували до кінця цього року не збудеться, всього лиш через одну неочікувану подію. Можливо вам доведеться навіть змінити роботу і рішення це ви приймете не за власним бажанням, а вимушено. Чимало проблем потребуватимуть великих фінансових вкладень. Ви ризикуєте влізти в борги. Спробуйте поступово все вирішувати без поспіху і не нехтуйте допомогою від близьких. Зараз підтримка вам дуже потрібна. Водночас, астрологи кажуть, що є й плюс в тому, що трапиться. Ви станете сильнішими і навчитеся легко долати складні життєві ситуації.