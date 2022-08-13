В ближайшем будущем пенсию смогут получать не все, кто на нее претендует

Из-за пенсионной реформы, над которой продолжает работать правительство, в следующем году львиная доля украинцев не сможет выйти на пенсию в 60 лет. Все из-за обновленных требований к стажу, в результате чего многим его просто не хватит. Условия будут изменяться еще несколько лет, то есть к 2028 году включительно требования к стажу будут ужесточаться. То есть если в 2023 году в 60 на пенсию не сможет выйти примерно 15-20% тех, кто должен это сделать. То, в 2028 году, это уже будет более 50%.





Многим придется работать до 63 и 65 лет

В Министерстве социальной политики заявили, что требования к стажу будут ежегодно ужесточаться, то есть к той цифре, которая есть сейчас (29 лет), будут добавлять ежегодно еще один год.

В 2023 году ситуация будет выглядеть следующим образом:

Те ​​кому исполнилось 60 и у них есть 30 лет стажа смогут выходить на заслуженный отдых. Те кому исполнилось 63 года и у них от 20 до 30 лет стажа тоже смогут оформить пенсию. Всего 15-20 лет стажа нужно будет тем, кому исполнилось 65 лет.

Те украинцы, которым исполнилось 65 лет и стаж которых не дотягивает до минимальной отметки в 15 лет, смогут претендовать на социальную помощь в размере, примерно 2000 гривен. Ее начислят при условии, что доход такого лица не превышает прожиточный минимум.

Как накопить необходимый стаж?

Те, у кого нет необходимого стажа, имеют несколько вариантов, как его получить.

Трудоустроиться на официальную работу. Это при условии, что у вас есть еще время и ваш возраст позволяет без проблем это сделать. Если нет возможности трудоустроиться, можно самостоятельно платить взносы в Пенсионный фонд. Для тех, кому не хватает только одного года (например, 60-летним в 2023 году) есть вариант купить стаж. Его “стоимость” составляет 44% от минимальной зарплаты за каждый месяц.

В то же время в этом году заработали и обратные правила. Если лицо имеет необходимый стаж, но ему до 60 лет осталось не больше 1,5 лет, то можно оформлять пенсию не дожидаясь пенсионного возраста.