В найближчому майбутньому пенсію зможуть отримувати не всі, хто на неї претендує
Через пенсійну реформу, над якою продовжує працювати Уряд, у наступному році левова частка українців не зможе вийти на пенсію у 60 років. Все через оновлені вимоги до стажу, в результаті чого багатьом його просто не вистачатиме. Умови змінюватимуться ще кілька років, тобто до 2028 року включно вимоги до стажу ставатимуть жорсткішими. Тобто, якщо у 2023 році у 60 на пенсію не зможе вийти приблизно 15-20% тих, хто мав це зробити. То у 2028 році, це вже буде понад 50%.
Багатьом доведеться працювати до 63 і 65 років
У Міністерстві соціальної політики заявили, що вимоги до стажу щороку ставатимуть жорсткішими, тобто до тієї цифри, яка є зараз (29 років), додаватимуть щороку ще один рік. У 2023 році ситуація виглядатиме наступним чином:
- Ті кому виповнилося 60 і в них є 30 років стажу зможуть виходити на заслужений відпочинок.
- Ті кому виповнилося 63 роки і в них є від 20 до 30 років стажу теж зможуть оформити пенсію.
- Всього 15-20 років стажу потрібно буде тим, кому виповнилося 65 років.
Ті українці, яким виповнилося 65 років і стаж яких не дотягує до мінімальної позначки у 15 років зможуть претендувати на соціальну допомогу у розмірі, приблизно 2000 гривень. Її нарахують за умови, що дохід такої особи не перевищує прожиткового мінімуму.
Як накопичити необхідний стаж?
Ті хто немає необхідного стажу, мають кілька варіантів, як його отримати.
- Працевлаштуватися на офіційну роботу. Це за умови, що у вас ще є час і ваш вік дозволяє без проблем це зробити.
- Якщо немає можливості працевлаштуватися, можна самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду.
- Для тих, кому не вистачає лише одного року (наприклад 60-річним у 2023 році) є варіант купити стаж. Його “вартість” становить 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць.
Водночас, цьогоріч запрацювали й зворотні правила. Якщо особа має необхідний стаж, але їй до 60 років залишилося не більше 1,5 роки, то можна оформлювати пенсію не чекаючи пенсійного віку.
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