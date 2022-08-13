В найближчому майбутньому пенсію зможуть отримувати не всі, хто на неї претендує

Через пенсійну реформу, над якою продовжує працювати Уряд, у наступному році левова частка українців не зможе вийти на пенсію у 60 років. Все через оновлені вимоги до стажу, в результаті чого багатьом його просто не вистачатиме. Умови змінюватимуться ще кілька років, тобто до 2028 року включно вимоги до стажу ставатимуть жорсткішими. Тобто, якщо у 2023 році у 60 на пенсію не зможе вийти приблизно 15-20% тих, хто мав це зробити. То у 2028 році, це вже буде понад 50%.





Багатьом доведеться працювати до 63 і 65 років

У Міністерстві соціальної політики заявили, що вимоги до стажу щороку ставатимуть жорсткішими, тобто до тієї цифри, яка є зараз (29 років), додаватимуть щороку ще один рік. У 2023 році ситуація виглядатиме наступним чином:

Ті кому виповнилося 60 і в них є 30 років стажу зможуть виходити на заслужений відпочинок. Ті кому виповнилося 63 роки і в них є від 20 до 30 років стажу теж зможуть оформити пенсію. Всього 15-20 років стажу потрібно буде тим, кому виповнилося 65 років.

Ті українці, яким виповнилося 65 років і стаж яких не дотягує до мінімальної позначки у 15 років зможуть претендувати на соціальну допомогу у розмірі, приблизно 2000 гривень. Її нарахують за умови, що дохід такої особи не перевищує прожиткового мінімуму.

Як накопичити необхідний стаж?

Ті хто немає необхідного стажу, мають кілька варіантів, як його отримати.

Працевлаштуватися на офіційну роботу. Це за умови, що у вас ще є час і ваш вік дозволяє без проблем це зробити. Якщо немає можливості працевлаштуватися, можна самостійно сплачувати внески до Пенсійного фонду. Для тих, кому не вистачає лише одного року (наприклад 60-річним у 2023 році) є варіант купити стаж. Його “вартість” становить 44% від мінімальної зарплати за кожен місяць.

Водночас, цьогоріч запрацювали й зворотні правила. Якщо особа має необхідний стаж, але їй до 60 років залишилося не більше 1,5 роки, то можна оформлювати пенсію не чекаючи пенсійного віку.