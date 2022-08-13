Украинцам будут платить пенсию сразу за несколько месяцев: названы условия

С тех пор как началась война, несколько областей частично находятся во временной оккупации. Миллионы людей покинули местность, которая находится не под контролем Украины, некоторые продолжают там проживать. В то же время на оккупированных территориях или в “горячих” точках нет многих услуг. В частности нет возможности получить пенсию в отделениях Укрпочты, ведь все они временно не работают. Так вот, все, кто столкнулся с такой проблемой, могут получить пенсию сразу за несколько месяцев. Для этого нужно выполнить простое условие.





Все, кто с начала войны не получает пенсию, могут забрать ее в Ощадбанке

На днях в отделение Пенсионного Фонда обратился пенсионер из Херсона, которому удалось эвакуироваться на подконтрольные Украине территории. Он заявил, что не получает пенсию с июня, ведь отделение Укрпочты не работает. На что в ПФУ ответили, что мужчина может забрать всю сумму сразу в любом отделении Ощадбанка. С собой необходимо иметь идентификационный код и паспорт. Тем, у кого есть счет в Ощадбанке, деньги могут перечислить сразу на него.

Те, кто находится за границей, также могут получить всю сумму одновременно. Если прошло всего полгода, пенсию можно получить, обратившись в любое отделение ПФУ. Если прошел год и больше, нужно писать заявление в ПФУ, и потом определенную сумму выплатят сразу, а остальную часть будут выплачивать частями каждого месяца, вместе с основной выплатой.

Пенсии можно переадресовать

Если вы переехали в другую область или город, но получаете пенсию через почтальона или отделение Укрпочты, то можете сделать переадресацию выплат. Все оформляется на сайте Укрпочты через несколько минут. Нужно указать личные данные, место регистрации и место жительства и заполнить все остальные пункты предусмотренные в анкете.