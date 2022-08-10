Крах пенсионной системы: В ПФУ поделились тревожными прогнозами на будущее

Война в Украине длится уже полгода, но, несмотря на это, социальные выплаты и пенсии продолжают выплачивать. Более того, даже реализуются обещанные надбавки к пенсиям, поэтому уже было несколько перерасчетов, в связи с ростом прожиточного минимума. Повышали пенсию почти на 50% военным пенсионерам. Планируется повышать пенсию абсолютно всем гражданам в декабре и отдельной возрастной категории в октябре. Но стоит ли расслабляться? В Пенсионном фонде заявляют, что нет. И волнуются там не об настоящем времени, а за период после войны.





Уже появилось несколько сценариев развития пенсионной системы после войны

К сожалению, после войны украинцев может ожидать очень тяжелый период и сильный экономический спад. Пенсионная система пострадает одной из первых, ведь традиционно в период войны и после нее в стране ухудшается демографическая ситуация, происходит эмиграция населения и в первую очередь молодого и трудоспособного. Усложняет ситуацию и тот факт, что вовремя не были проведены все пенсионные реформы, и реализовать их в ближайшее время невозможно.

Есть два сценария развития событий

В общем, для украинцев есть два сценария, которые чаще всего обсуждают. Один из них — отличный, и это так называемый план Маршала, где Украину активно отстраивают, а ее экономика стремительно растет. Другой — полностью противоположный и возможен, если война затянется на долго. В таком случае международные инвестиции будут снижаться, льготные кредиты будут предоставляться дольше, а гранты реже. Украину ждет сильный экономический упадок, а граждане столкнутся с глобальным снижением доходов и уровня жизни. Именно в такие моменты не исключение задержки социальных выплат, или и вовсе крах пенсионной системы.