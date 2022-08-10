Крах пенсійної системи: В ПФУ поділилися тривожними прогнозами на майбутнє

Війна в Україні триває вже пів року, але попри це соціальні виплати та пенсії продовжують виплачувати. Ба більше, навіть реалізовуються обіцяні надбавки до пенсій, відтак вже було кілька перерахунків, у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму. Підвищували пенсію майже на 50% військовим пенсіонерам. Планують підвищувати пенсію абсолютно всім громадянам в грудні та окремій віковій категорії в жовтні. Але чи варто розслаблятися? В Пенсійному фонді заявляють, що ні. І хвилюються там не за теперішній час, а за період після війни.





Вже з’явилося кілька сценаріїв розвитку пенсійної системи після війни

На жаль, після війни на українців може чекати дуже важкий період та сильний економічний спад. Пенсійна система постраждає однією з перших, адже традиційно в період війни та після неї, в країні погіршується демографічна ситуація, відбувається еміграція населення і в першу чергу молодого та працездатного. Ускладнює ситуацію й той факт, що вчасно не було проведено всі пенсійні реформи, і реалізувати їх найближчим часом не видасться можливим.

Є два сценарії розвитку подій

Загалом, для українців є два сценарії, які найчастіше обговорюють. Один з них — чудовий, і це так званий “план Маршала”, де Україну активно відбудовують, а її економіка стрімко зростає. Інший — повністю протилежний і він можливий якщо війна затягнеться на довго. В такому випадку міжнародні інвестиції будуть зменшуватися, пільгові кредити надаватимуться довше, а гранти рідше. На Україну чекає сильний економічний занепад, а громадяни стикнуться з глобальним зниженням доходів та рівня життя. Саме в такі моменти не виключення затримка соціальних виплат, або й зовсім крах пенсійної системи.