В августе три знака Зодиака надолго перестанут верить в любовь

Астрологи утверждают, что август превратится в настоящую любовную трагедию для трех знаков Зодиака. Будет пролито немало слез, сердце будет разбито, а вера в любовь исчезнет надолго. Специалисты говорят, что запастись терпением нужно Девам, Скорпионам и Водолеям.





Дева

Дева очень придирчива к своему партнеру. Они должны быть единственными, любимыми, ее должны уважать, ценить и любить. Если хотя бы один из этих пунктов хромает, Дева сразу же это чувствует. В августе Дева заметит, что ее партнер слишком остыл, стал замкнутым и отдаленным. Дева, конечно, сделает один вывод — это измена. Однако не стоит торопиться с предположениями. Сначала попробуйте поговорить, выяснить причину такого поведения и что она может изменить. А потом, решайте, как действовать дальше.

Скорпион

Скорпионы будут иметь много проблем в личной жизни из-за собственного характера. Да, вы устали. Да, вас все раздражает. Но не нужно срываться на близких. Все свои отрицательные эмоции Скорпионы умножают в несколько раз и вываливают на партнера. Под таким давлением сломается кто угодно. Астрологи рекомендуют сдерживать свой характер, иначе с вами просто порвут отношения, но легче вам от этого не станет.

Водолей

Водолеи могут разочароваться в партнере. Представители этого знака вдруг поймут, что возле них не тот человек, который им нужен. Не тот человек, который понимает их и находится с ними на одной волне. Астрологи рекомендуют не избегать диалогов и попытаться поговорить. Возможно, это временный кризис. В любом случае не рубите с плеча. Если сомневаетесь, нужны ли вам эти относить, сделайте короткую паузу. Вы все почувствуете уже после нескольких дней разлуки.