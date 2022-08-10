В Минэнерго назвали условия, при которых хватит газа на весь отопительный сезон

В Украине со страхом ожидают на отопительный сезон. Тепловая инфраструктура во многих регионах повреждена или уничтожена. Запасы газа желают лучшего и цена его в Европе сильно выросла. В то же время в Министерстве энергетики говорят, что зиму украинцы могут перезимовать без существенных проблем. Мол для бытовых потребителей газа хватит, а вот с производствами ситуация несколько сложнее.





Газа хватит, если украинцы будут осознанными

Советник министра энергетики Украины Лана Зеркаль отметила, что для бытовых потребителей газа должно хватить. Однако его нужно будет существенно экономить. Украинцы сейчас платят самую низкую цену в Европе и следует понимать, что государство идет на такие уступки исключительно из-за войны и тяжелой экономической ситуации в стране. Правительство понимает, что как только повысит тарифы, то у людей начнут расти большие долги за коммуналку, ведь оплачивать их большинство не будет иметь возможности. Именно поэтому цена газа останется неизменной, но украинцы должны самостоятельно экономить его. Рекомендуемые характеристики температуры в квартире 16-18 градусов.



В Европе ситуация с ценами более сложная. В некоторых странах и вовсе ввели специальную систему начисления тарифов. Например, в Венгрии, цена газа будет меньше, если пользователь впишется в предельный порог, а тем, кто хочет использовать больше газа, придется платить за него более высокую цену.

Для предприятий ситуация не так оптимистична

В то же время, для производств ситуация хуже, на всех газа может не хватить. Зеркаль уже отметила, что, например, химические удобрения в Украине сейчас в избытке, поэтому профильные производства, вероятно, будут немного ограничивать с поставками природного газа. Так, мол, будут делать и с другими отраслями, анализируя ситуацию по состоянию на конкретный период.