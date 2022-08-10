Стало известно, когда цены на продукты изменятся согласно новому курсу валют

Недавно НБУ отпустил официальный курс валют и доллар, например, с 29,60 гривен за единицу подорожал почти на 10 гривен. Сейчас доллар стоит от 37 до 39 гривен за единицу, а на черном рынке все 40. Конечно, это должно повлиять на стоимость продуктов и услуг, ведь импортеры закупают продукты в валюте и не могут продавать их по старому курсу. Сейчас цены содержат искусственно, чтобы не шокировать народ. Кое-где магазины распродают еще старые партии товаров, которые закупались по старому курсу. Однако, скоро, средний чек в магазине снова будет другим.





Цены уже изменялись несколько раз

С начала войны это не первое удорожание продуктов. Некоторые по сравнению с прошлым годом или довоенным периодом выросли вдвое. К примеру, гречка. Ее цена еще никогда не была столь высокой. За килограмм крупы некоторые торговые сети просят 100 гривен. Что касается нового скачка цен, то он произойдет уже в течение этого месяца. Подорожает все минимум на 10–15%.



Генеральный директор сети “Метро” Елена Вдовиченко объяснила это тем, что существенно увеличились расходы не только на закупку продуктов, но и на их доставку, перевозку, на сырье и т.д. Усложняет ситуацию и то, что многие украинские производства прекратили деятельность, и приходится заменять их продукцию импортной, которая значительно дороже. Так, например, произошло с солью.

В то же время есть и хорошая новость

Подорожают не только импортные товары, но и экспорт. То есть, украинские производители теперь могут экспортировать продукцию по новому курсу и гораздо эффективнее пополнять бюджет. Не может не радовать и тот факт, что постепенно стало экспортироваться зерно, кукуруза и другие культуры. Активный экспорт поможет удерживать доллар, хотя бы на том уровне, на котором он сейчас. Это в свою очередь позволит немного стабилизировать инфляцию и защитить цены от новых потрясений.