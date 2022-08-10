Украинцы могут получить от Франции денежную помощь: как оформить?

На днях, а именно 8 августа, стало известно об очередной помощи от международной организации. На этот раз речь идет о французской организации ACTED, которая сотрудничает с Украиной с 2015 года. Размер помощи такой, как большинство предыдущих, а именно 2200 человек. Суммарная сумма, которую получит один человек – 6600 гривен. На данном этапе на выплату претендуют жители пяти областей: Харьковской, Херсонской, Донецкой, Днепропетровской и Николаевской. Речь о людях, которые не уехали, а именно живут на территории боевых действий или в оккупации.





Деньги выплатят 10 000 человек

Сейчас выделены средства для того, чтобы помочь 10 000 украинцев. Выплачивать помощь будут наиболее уязвимым категориям населения: пенсионерам, инвалидам, многодетным семьям и т.д. Подать заявку традиционно можно через портал “єДопомога”.



Правительство рекомендует подавать заявки, всем, кто сейчас находится в указанных областях, ведь будут обрабатывать все запросы, и возможно вы получите помощь, даже если не входите в число наиболее уязвимых.

Традиционно в заявке следует указать: ФИО заявителя, идентификационный код и паспорт, свидетельство о рождении ребенка, место регистрации и фактического проживания, номер телефона и реквизиты банковского счета в формате IBAN. Этот счет можно получить в любом отделении вашего банка или в мобильном приложении, что еще удобнее.

В настоящее время продолжается оформление заявок на другую помощь

Сейчас украинцы продолжают подавать заявки на помощь от ООН, которая также составляет 6600, но распространяется на всю Украину. Эту выплату может получить несколько миллионов украинцев, поэтому шансы гораздо больше. Подавать заявки могут все пенсионеры и социально незащищенные граждане. Далее каждая заявка обрабатывается и если лицо подпадает под необходимые параметры, ему будет начисляться по 2200 гривен в течение трех месяцев.