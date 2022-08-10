Українці можуть отримати грошову допомогу від Франції: як оформити?

Днями, а саме 8 серпня стало відомо про чергову допомогу від міжнародної організації. Цього разу мова про французьку організацію ACTED, яка співпрацює з Україною з 2015 року. Розмір допомоги такий, як більшість попередніх, а саме 2200 на особу. Сумарна сума, яку отримає одна людина — 6600 гривень. На даному етапі, на виплату претендують мешканці п’ятьох областей: Харківської, Херсонської, Донецької, Дніпропетровської та Миколаївської. Мова про людей, які не виїхали, а саме живуть на території бойових дій, або в окупації.





Гроші виплатять 10 000 осіб

Наразі, виділено кошти для того, щоб допомогти 10 000 українців. Виплачуватимуть допомогу найбільш вразливим категоріям населення: пенсіонерам, інвалідам, багатодітним родинам тощо. Подати заявку традиційно можна через портал “єДопомога”.

Уряд рекомендує подавати заявки, всім хто зараз перебуває у вказаних областях, адже оброблятимуть всі запити, і можливо ви отримаєте допомогу, навіть якщо не входите в число найбільш вразливих.

Традиційно в заявці потрібно вказати: ПІБ заявника, ідентифікаційний код та паспорт, свідоцтво про народження дитини, місце реєстрації та фактичного проживання, номер телефону та реквізити банківського рахунку в форматі IBAN. Цей рахунок можна отримати у будь-якому відділенні вашого банку, або в мобільному додатку, що ще зручніше.

Наразі продовжується оформлення заявок на іншу допомогу

Наразі, також, українці продовжують подавати заявки на допомогу від ООН, яка також становить 6600, але поширюється на всю Україну. Цю виплату може отримати кілька мільйонів українців, тому шанси набагато більші. Подавати заявки можуть всі пенсіонери, та соціально незахищені громадяни. Далі кожна заявка обробляється і якщо особа підпадає під необхідні параметри, їй буде нараховуватись по 2200 гривень протягом трьох місяців.