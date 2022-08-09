Vodafone представил украинцам новую линейку выгодных контрактных тарифов: экономия до 100 грн в месяц

Один из самых крупных мобильных операторов Украины Vodafone установил новые выгодные тарифы для контрактных клиентов. Среди главных преимуществ подключения возможность оплаты минут и мегабайт после их использования, а также дополнительная защита номера абонента от мошенников.





О хороших новостях от Vodafone Украина сообщила пресс-служба компании. Обновленные тарифы подразумевают значительно большие объемы интернет-трафика. Минимальное количество интернета для использования составляет 15 ГБ. Однако в большинстве контрактных тарифов доступ к сети безлимит, да еще с возможностью раздачи на другие устройства.

Также в контрактные пакеты услуг включено не менее 50 минут для звонков за границу. А в тарифном плане Ultra VIP говорить с абонентами из 16 стран мира можно 750 мин.

Стоимость услуг связи для контрактных абонентов стартует от 135 грн. Это акционная стоимость пакета Red Pro, которая будет актуальна в течение следующих 3 месяцев. В список услуг пакета входит 20 ГБ мобильного трафика, 200 мин на номера других операторов, 50 мин на международные разговоры и 200 СМС на все сети Украины.

Помимо пакета Red Pro, пониженная цена в течение 3 месяцев будет действовать также на пакете Red Unlim. Еще два тарифных плана – Red Unlim Plus и Red Unlim Max – будут доступны по сниженной цене в течение полугода. Экономия от подключения к акционным тарифным планам будет составлять от 40 до 100 грн. в месяц.

Напомним, что в июне Vodafone напустил бесплатный сервис “Абонент на связи”. С его помощью абоненты могут проверить, получил ли владелец номера адресованное ему сообщение и есть ли у него вообще покрытие. Узнать данные о доставке можно для любого сообщения, даже если оно было отправлено абоненту другой сети. От использования услуги стоимость СМС не меняется.