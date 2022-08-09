Размер прибавки к пенсии можно проверить онлайн: как это сделать?

В июне и июле произошло несколько перерасчетов пенсий. В июне доплату получили работающие пенсионеры, а в июле все остальные в связи с ростом прожиточного минимума. Кое-кто усомнился, начислена ли сумма верно, а особенно если она по мнению личности, слишком мала. Однако в Пенсионном Фонде Украины сказали, что каждый желающий может проверить свой пересчет. Сделать это можно онлайн, имея в распоряжении любой современный гаджет и доступ в Интернет. То есть, не нужно идти в отделение ПФУ и стоять в очередях. Сотни тысяч пенсионеров уже воспользовались такой возможностью.





Чтобы проверить собственную доплату к пенсии, нужно совершить несколько простых действий

Заметим, что для любых манипуляций, которые вы хотите провести на сайте Пенсионного Фонда Украины, сначала нужно создать там свой кабинет, то есть зарегистрироваться.

Если у вас есть активный профиль, то алгоритм действий следующий:

Авторизоваться на сайте ПФУ. Обычно для этого используется электронная подпись или мобильный банкинг. В левом боковом меню нужно выбрать категорию “Моя пенсия”. Просмотреть всю актуальную информацию.

То есть, на все вы потратите буквально несколько минут, но узнаете точную сумму пересчета.

Осенью пенсии будут перечисляться еще раз

До конца этого года пенсии будут увеличиваться еще два раза. Первое повышение состоится в октябре и будет относиться к возрастной категории 70-75 лет. Им добавляют по 300 гривен к основной выплате, и эта сумма будет выплачиваться на постоянной основе. Но это касается только лиц, имеющих полный стаж, то есть 30 лет для женщин и 35 лет для мужчин.

Следующий перерасчет, снова в связи с ростом прожиточного минимума, состоится в декабре. Насколько вырастут пенсии, неизвестно. Известно, что прожиточный минимум повысится на 3,5%, а минимальная зарплата вырастет на 200 гривен.