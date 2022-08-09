Розмір надбавки до пенсії можна перевірити онлайн: як це зробити?

В червні та липні відбулося кілька перерахунків пенсій. В червні доплату отримали працюючі пенсіонери, а в липні всі інші у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму. Дехто засумнівався, чи сума нарахована вірно, а особливо якщо вона на думку особи, надто мала. Однак в Пенсійному Фонді України сказали, що кожен бажаючий може перевірити власний перерахунок. Зробити це можна онлайн, маючи в розпорядженні будь-який сучасний гаджет і доступ до Інтернету. Тобто не потрібно йти у відділення ПФУ та стояти у чергах. Сотні тисяч пенсіонерів вже скористувалися такою можливістю.





Щоб перевірити власну доплату до пенсії потрібно зробити кілька простих дій

Зауважимо, що для будь-яких маніпуляцій, які ви хочете провести на сайті Пенсійного Фонду України, спочатку потрібно створити там власний кабінет, тобто зареєструватися.

Якщо ви маєте активний профіль, тоді алгоритм дій наступний:

Авторизуватись на сайті ПФУ. Зазвичай для цього використовують електронний підпис або мобільний банкінг. У лівому бічному меню потрібно обрати категорію “Моя пенсія”. Переглянути всю актуальну інформацію.

Тобто, на все ви витратите буквально кілька хвилин, але знатимете точну суму перерахунку.

Восени пенсії перераховуватимуть ще раз

До кінця цього року пенсії підвищуватимуть ще два рази. Перше підвищення відбудеться у жовтні і стосуватиметься вікової категорії 70-75 років. Їм добавлять по 300 гривень до основної виплати і ця сума виплачуватиметься на постійній основі. Але це стосується лише тих осіб, які мають повний стаж, тобто 30 років для жінок і 35 років для чоловіків.

Наступний перерахунок, знову у зв’язку з ростом прожиткового мінімуму, відбудеться в грудні. Наскільки зростуть пенсії — невідомо. Відомо, що прожитковий мінімум підвищиться на 3,5%, а мінімальна зарплата зросте на 200 гривень.