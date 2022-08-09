Украинцам будут платить существенную компенсацию за коммунальные услуги: названы условия

Вскоре новый отопительный сезон, о котором уже было так много разговоров. Говорят, эта зима будет очень тяжелой. В то же время государство обещает позаботиться о самых незащищенных людях, а еще отблагодарить неравнодушных украинцев, которые помогают другим. Следовательно, на государственном уровне было принято решение увеличить компенсацию за коммунальные услуги вдвое, для приютивших переселенцев. Сейчас, на одного человека, владельцы жилья получают 450 гривен, а будут получать 900, как только начнется отопительный сезон.





Чтобы получать компенсацию, необходимо выполнить ряд условий

Эту компенсацию выплачивают не всем, кто поделился жильем с беженцами. Речь только о тех, кто приютил людей бесплатно и не имеет долгов за коммунальные услуги.



“Продолжаем последовательно поддерживать тех, кто бесплатно предоставил жилье украинцам, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома. В июне в 22 областях приют предоставили более 278,5 тыс. внутренне перемещенных лиц. Но количество приютивших украинцев — гораздо больше, не все обращаются за компенсацией», — отметил министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

Только в июне владельцам жилья было выплачено более 115 миллионов гривен компенсации. В то же время около 35 миллионов – это средства из государственного бюджета, а все остальное – помощь от международных благотворительных организаций. Так, как международная помощь продолжает поступать, было принято решение увеличить компенсацию на отопительный период.

“Мы понимаем, что впереди у нас зима, отопительный сезон и расходы будут увеличиваться. Поэтому мы планируем вдвое поднять этот параметр, поднять эту сумму, она будет около 900 гривен», – добавил Чернышев.

Стоимость газа останется неизменной

Для всех остальных украинцев хорошая новость состоит только в том, что стоимость газа останется неизменной, то есть на уровне 8 гривен. В то же время топлива не хватает, поэтому придется экономить. В квартирах с централизованным отоплением точно будет не теплее 18 градусов и не холоднее 16 градусов.