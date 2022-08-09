Українцям платитимуть суттєву компенсацію за комунальні послуги: названо умови

Незабаром новий опалювальний сезон, про котрий вже було так багато розмов. Кажуть, ця зима буде дуже важкою. Водночас держава обіцяє подбати про найбільш незахищених людей, а ще віддячити небайдужим українцям, які теж допомагають іншим. Відтак, на державному рівні було прийнято рішення збільшити компенсацію за комунальні послуги вдвічі, для тих, хто прихистив переселенців. Зараз, на одну особу, власники житла отримують 450 гривень, а будуть отримувати 900, як тільки розпочнеться опалювальний сезон.





Щоб отримувати компенсацію, потрібно виконати ряд умов

Цю компенсацію виплачують не всім, хто поділився житлом з біженцями. Мова лише про тих, хто прихистив людей безкоштовно і немає боргів за комунальні послуги.

“Продовжуємо послідовно підтримувати тих, хто безплатно надав житло українцям, які через війну були змушені залишити свої будинки. У червні у 22 областях притулок надали понад 278,5 тис. внутрішньо переміщених осіб. Але кількість тих, що прихистили українців — набагато більша, не всі звертаються за компенсацією», — зазначив міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов.

Лише в червні власникам житла було виплачено понад 115 мільйонів гривень компенсації. Водночас близько 35 мільйонів це кошти з державного бюджету, а все решта — допомога від міжнародних благодійних організацій. Так, як міжнародна допомога продовжує надходити, то було прийнято рішення збільшити компенсацію на опалювальний період.

“Ми розуміємо, що попереду у нас зима, опалювальний сезон та витрати збільшуватимуться. Тому ми плануємо вдвічі підняти цей параметр, підняти цю суму, вона буде близько 900 гривень”, – додав Чернишов.

Вартість газу залишиться незмінною

Для всіх інших українців хороша новина полягає лише в тому, що вартість газу залишиться незмінною, тобто на рівні 8 гривень. Водночас, палива не вистачає, тому доведеться економити. В квартирах з централізованим опаленням точно буде не тепліше ніж 18 градусів і не холодніше ніж 16.