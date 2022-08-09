Обменникам запретили продавать валюту по старым схемам: как теперь будет?

На днях Национальный Банк Украины ввел ряд правил для обменников. Теперь они должны работать немного по-другому. Для украинцев мало что изменится, разве что курс доллара станет приближенным к официальному, что, конечно же, хорошо.





А вот для самих финансовых учреждений ситуация не самая лучшая. Вероятно, что продолжить работу смогут не все. Жесткие правила НБУ решил ввести, ведь обменники начали расшатывать ситуацию среди населения. На черном рынке и в обменниках курс валют сильно отличался от официального, а еще мог меняться по несколько раз в день. Вероятно, курс рос, если клиентов было много, и наоборот уменьшался, если нужно было привлечь покупателей. Теперь подобных манипуляций больше не будет.

Теперь обменники будут работать по-другому

Первый запрет, который многих удивил – это освещение курсов на табло. НБУ запретил обменникам освещать курс. Это уже прокомментировала заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

“Что касается непосредственно вывесок или табло, то здесь все просто. Когда банки увеличили предложение наличной валюты, небанковские финучреждения наперегонки начали повышать курс, несмотря на сравнимую стабилизацию спроса и предложения. Это точно нерыночное поведение, а скорее искусственное расшатывание ситуации. Хочется, чтобы все понимали, что война – это не время для спекуляций, тем более когда это вредит обычным гражданам», – отметила Рожкова.

Кроме этого, теперь обменники должны:

Обустроить камеры видеонаблюдения и обеспечить физическую и техническую охрану в помещении. Устанавливать курс максимально приближенный к официальному и не менять его самостоятельно, если в банках курс не меняется. Снять всю рекламу с телевидения или бигбордов. Также в НБУ запретили обменникам рекламироваться. Мол, пусть люди идут покупать или продавать доллары только тогда, когда им это действительно нужно.

Среди последнего усиленное налоговое давление на обменники. Теперь каждое такое учреждение будет платить обязательный месячный взнос в государственный бюджет вне зависимости от дохода.