Пенсионеры, государственные служащие и студенты: ряд украинцев могут увеличить свои выплаты на 20-25%

Стало известно об интересном нюансе, о котором, вероятно, точно не знает большая половина украинцев. Люди, проживающие в горной местности, имеют право получать пенсию на 20% выше, чем те, кто проживает на обычных территориях. Это касается и стипендий и социальных выплат. А государственным служащим ставку повышают на 25%. Так вот те пенсионеры, которые стали внутренне перемещенными лицами, а таких в Украине очень много, и поселились в горах, могут оформить надбавку. Для этого нужно выполнить ряд простых действий, и пенсия станет на 20% больше.





Каков алгоритм действий?

Если вы внутренне перемещенное лицо и поселились в горной местности, вы сначала должны зарегистрироваться в “Дии”. Или в местных органах власти, например, поселковом или городском совете или в Центре предоставления административных услуг. После регистрации лицо должно получить удостоверение того, что теперь оно проживает в горной местности. Это удостоверение оформляют абсолютно бесплатно, и оснований для отказа практически никогда нет. Разве что местность не совсем соответствует статусу горной. Далее, как только вы получили такое удостоверение, можете обратиться в ближайшее отделение Пенсионного Фонда и подать заявку на перерасчет пенсии. Также, подать заявку можно и дистанционно на сайте ПФУ.

Какая местность считается горной?

Часть Ивано-Франковской области, Прикарпатье, Закарпатье — все это горная местность, но не у всех местных такие льготы. Речь только об отдаленных селах, где не слишком развита инфраструктура, куда сложно добраться. Среди главных условий поселок должен располагаться на высоте минимум 400 метров над уровнем моря. С другими требованиями, а также перечнем сел, подпадающих под эту категорию, можно ознакомиться в постановлении Кабинета Министров Украины от 11 августа 1995 г. №647.