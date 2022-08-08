Пенсіонери, державні службовці та студенти: ряд українців можуть збільшити свої виплати на 20-25%

Стало відомо про цікавий нюанс, про який ймовірно точно не знає більша половина українців. Люди, які проживають у гірській місцевості мають право отримувати пенсію на 20% вищу ніж ті, хто в проживає на звичайних територіях. Це стосується й стипендій та соціальних виплат. А державним службовцям ставку підвищують на 25%. Так от, ті пенсіонери, які стали внутрішньо переміщеними особами, а таких в Україні дуже багато, і оселилися в горах, можуть оформити надбавку. Для цього треба виконати ряд простих дій, і пенсія стане на 20% більшою.





Який алгоритм дій?

Якщо ви внутрішньо переміщена особа, і оселилися в гірській місцевості, ви спочатку маєте зареєструватися в “Дії”. Або в місцевих органах влади, наприклад, селищній або міській раді чи в Центрі надання адміністративних послуг. Після реєстрації, особа має отримати посвідчення того, що тепер вона проживає у гірській місцевості. Це посвідчення видається абсолютно безкоштовно, і підстав для відмови практично ніколи немає. Хіба що місцевість не зовсім відповідає статусу гірської. Далі, як тільки ви отримали таке посвідчення, можете звернутися у найближче відділення Пенсійного Фонду і подати заявку на перерахунок пенсії. Також, подати цю заявку можна й дистанційно на сайті ПФУ.

Яка місцевість вважається гірською?

Частина Івано-Франківської області, Прикарпаття, Закарпаття — все це гірська місцевість, але не всі місцеві мають такі пільги. Мова лише про віддалені села, де не надто розвинена інфраструктура, куди складно дістатися. Серед головних умов — селище має розташовуватися на висоті мінімум 400 метрів над рівнем моря. З іншими вимогами, а також переліком сіл, які підпадають під цю категорію, можна ознайомитися у постанові Кабінету Міністрів України від 11 серпня 1995 р. №647.