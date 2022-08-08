Стало известно, в каких городах учебный процесс точно будет дистанционным

Школы активно готовятся к новому учебному процессу. Родители ведут баталии в социальных сетях и тематических чатах, на счет того, какое обучение лучше и безопаснее в условиях войны. В западных областях планируют совмещать дистанционное обучение с оффлайн. Скорее всего, дети будут учиться в несколько смен. Чтобы в классах одновременно было не слишком много учеников, и в случае воздушной тревоги их можно было легко организовать и увести в укрытие. В то же время, в нескольких городах учебный процесс точно будет дистанционным. Мэры этих городов уже сделали такое объявление и компромиссов никаких не будет.





Пока что речь о трех украинских городах

Харьков

В Харькове уже не один месяц очень горячо. Оккупанты обстреливают город ежедневно по несколько раз, и как заявляет мэр города Олег Синегубов, нередко попадают по школам. Конечно, в таких условиях дети не могут их посещать. Более того, вовремя отвести детей в безопасное место нет возможности, ведь орки обстреливают город не только ракетами, на которые включается сирена, но и артиллерией. Правда, официального заявления все еще нет. Вероятно, Синегубов сделает его накануне 1 сентября.

Николаев

Еще один прифронтовый город, сильно страдающий от обстрелов. Ситуация такая же, как в Харькове. Местный глава Александр Сенкевич еще в июле заявил, что обучение будет исключительно дистанционным. О других вариантах не может быть и речи. Более того, из Николаева уехало очень много детей и педагогов. Сейчас более 20 000 детей не будут продолжать обучение в своих классах, ведь переехали заграницу и будут учиться там. А около 40 тысяч готовы учиться дистанционно со своими одноклассниками.

Херсон

Ситуация с этой областью неоднозначна, ведь областной центр находится в оккупации. Есть информация, что оккупанты готовят учителей к обучению по российской программе. В то же время исполняющая обязанности городского головы Херсона Галина Лугова заявляет, что, скорее всего, дети будут учиться дистанционно.