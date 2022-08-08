Стало відомо, в яких містах навчальний процес точно буде дистанційним

Школи активно готуються до нового навчального процесу. Батьки ведуть баталії в соціальних мережах та тематичних чатах, на рахунок того, яке навчання краще та безпечніше в умовах війни. В західних областях, планують поєднувати дистанційне навчання з очним. Швидше за все, діти вчитимуться у кілька змін. Щоб в класах одночасно було не надто багато учнів, і в разі повітряної тривоги їх можна було легко зорганізувати та відвести в укриття. Водночас, в кількох містах навчальний процес точно буде дистанційним. Мери цих міст вже зробили таке оголошення, і компромісів жодних не буде.





Поки що мова про три українських міста

Харків

В Харкові вже котрий місяць дуже гаряче. Окупанти обстрілюють місто щодня по кілька разів, і як заявляє мер міста Олег Синегубов, нерідко потрапляють по школах. Звісно, що в таких умовах діти не можуть їх відвідувати. Ба більше, вчасно відвести дітей в безпечне місце немає змоги, адже орки обстрілюють місто не лише ракетами, на які вмикається сирена, а й артилерією. Щоправда, офіційної заяви все ще немає. Ймовірно Синегубов зробить її напередодні 1 вересня.

Миколаїв

Ще одне прифронтове місто, яке сильно страждає від обстрілів. Ситуація така ж як у Харкові. Місцевий голова Олександр Сєнкевич ще в липні заявив, що навчання буде виключно дистанційним. Про інші варіанти не може бути й мови. Ба більше, з Миколаєва виїхало дуже багато дітей та педагогів. Наразі, понад 20 000 дітей не продовжуватимуть навчання в своїх класах, адже переїхали закордон і будуть навчатись там. А близько 40 000 готові вчитися дистанційно зі своїми однокласниками.

Херсон

Ситуація з цією областю неоднозначна, адже обласний центр перебуває в окупації. Є інформація, що окупанти готують вчителів до навчання за російською програмою. Водночас виконуюча обов’язки міського голови Херсона Галина Лугова заявляє, що швидше за все діти навчатимуться дистанційно.