Украинцев предупредили об изменении цен на бензин и дизель

Бензина и дизельного топлива на украинском рынке становится все больше, а спрос постепенно падает. Это влияет на стоимость. К примеру, 5 августа бензин А-95 можно было купить в среднем по 46,5 гривны за литр, что на 2 гривны дешевле, чем в последние дни июля. При этом трейдеры дают обнадеживающий для украинцев прогноз о дальнейшем снижении стоимости. Не исключено, что топливо начнут продавать по себестоимости.





В связи с этим есть риск, что поставщики топлива попытаются придержать запасы бензина и дизеля, чтобы спровоцировать повышение цены, и таким образом повысить свои доходы.

За последнюю недели дизель стал дешевле в среднем на 3 гривны на литре, и сейчас стоит около 45,75 гривны за литр.

Стоимость бензина продолжает снижаться. За июль на рынок Украины поставили огромное количество ресурса, но спрос остался на прежнем уровне.

Для справки. Самый дешевый бензин в Украине в южных регионах – 45 гривен за литр. Немного дороже на западе – 47 гривен за литр, чем дальше вглубь страны, тем выше стоимость. На востоке бензин в среднем можно купить по 49 гривен за литр.

Самая низкая стоимость зафиксирована на юге Украины – от 42 до 44 гривен за литр. Это на 3-4 гривны дешевле, чем на прошлой недели. На востоке бензин можно найти по 46-49 гривен за литр.

Такое снижение стоимости не может не радовать украинцев, но к чему приведет сложившаяся ситуация. Если поставщики топлива будут вынуждены продавать бензин и дизель почти по закупочной цене, то им будет выгоднее спровоцировать искусственный дефицит, чтобы снова повысить стоимость.

Если государство не вмешается в ситуацию, украинцы снова будут выстраиваться в километровые очереди чтобы заправить авто.