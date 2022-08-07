ПриватБанк виплатить своїм клієнтам по 5000 гривень: хто може отримати гроші

Акція від ПриватБанку поширюється на осіб, які одержують фінансову допомогу від міжнародних організацій на картку. Про це повідомили на офіційному сайті Приватбанку.





Акція триватиме з 1 серпня до 31 січня. Усі її учасники, що виконають умови акції, автоматично отримають по 50 гривень на мобільний, а також візьмуть участь у розіграші трьох сертифікатів giftmale на суму 5 тисяч гривень.

Щоб отримати допомогу, потрібно зареєструватися в акції на сайті, отримати допомогу від міжнародних організацій на картку Mastercard від ПриватБанку (через платіжні системи Western Union, MoneyGram або PrivatMoney), а також провести мінімум 2 транзакції з будь-якої картки Mastercard на суму від 500 гривень.

Зазначимо, що зараз отримати допомогу від міжнародних організацій можуть не лише особи, які постраждали від бойових дій, а й інші вразливі категорії: пенсіонери, малозабезпечені сім’ї, особи з інвалідністю, і звісно ж, ​​переселенці та особи, які втратили житло внаслідок бойових дій.

Останні тижні пенсіонери масово вишиковуються у черзі біля відділень банків для оформлення карток та реєстрації у програмі допомоги українцям від міжнародних організацій. Нагадаємо, що зовсім не обов’язково стояти у черзі, достатньо подати заявку онлайн, а гроші крім нарахування на карту, можуть доставити Укрпоштою. Вся інформація вказується в анкеті, яку необхідно заповнити. Звісно, ​​краще оформити картку найбільшого державного банку та отримати шанс на виграш додаткових 5 тисяч гривень від ПриватБанку.

Подати заявку на отримання виплат від міжнародних організацій можна на сайті “ЄДопомога”. Достатньо заповнити анкету, в ній зазначаються особисті дані, такі як паспорт, ідентифікаційний код, соціальний статус тощо, а також IBAN картки Mastercard ПриватБанку або будь-якого іншого банку, на яку можна буде отримати гроші.

Нагадаємо, що виплати можуть отримати 2 мільйони українців, які опинилися у складній фінансовій ситуації через повномасштабну війну Росії проти України.