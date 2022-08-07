Українців попередили про зміни цін на бензин та дизель

Бензину та дизельного палива на українському ринку стає дедалі більше, а попит поступово падає. Це впливає на вартість. Наприклад, 5 серпня бензин А-95 можна було купити в середньому по 46,5 гривні за літр, що на 2 гривні дешевше, ніж в останні дні липня. При цьому трейдери дають обнадійливі для українців прогнози, про подальше зниження вартості. Не виключено, що паливо будуть продавати за собівартістю.





У зв’язку з цим є ризик, що постачальники палива намагатимуться притримати запаси бензину та дизеля, щоб спровокувати підвищення ціни і таким чином підвищити свої доходи.

За останні тижні дизель став дешевшим у середньому на 3 гривні на літрі, і зараз коштує близько 45,75 гривні за літр.

Вартість бензину продовжує знижуватись. За липень на ринок України поставили величезну кількість ресурсу, але попит залишився на колишньому рівні.

Для довідки. Найдешевший бензин в Україні у південних регіонах – 45 гривень за літр. Трохи дорожче на заході – 47 гривень за літр, що далі вглиб країни, то вища вартість. На сході бензин у середньому можна купити за 49 гривень за літр.

Найнижча вартість зафіксована на півдні України – від 42 до 44 гривень за літр. Це на 3-4 гривні дешевше, ніж минулого тижня. На сході бензин можна знайти за 46-49 гривень за літр.

Таке зниження вартості не може не тішити українців, але до чого призведе ситуація, що склалася. Якщо постачальники палива будуть змушені продавати бензин та дизель майже за закупівельною ціною, то їм вигідніше спровокувати штучний дефіцит, щоб знову підвищити вартість.

Якщо держава не втрутиться в ситуацію, українці знову вишиковуватимуться у кілометрові черги, щоб заправити авто.