В ПФУ объяснили, почему у каждого разная доплата к пенсии, и как ее рассчитать

В Украине есть минимальный трудовой стаж, который необходимо иметь, чтобы претендовать после 60 лет на пенсию. Правда, многие пенсионеры работают даже после достижения пенсии по возрасту и имея весь необходимый стаж. То есть, некоторые накапливают сверхурочные годы стажа, и затем за них вправе получить доплату. В то же время, доплата у всех разная. В Пенсионном Фонде Украины объяснили, от чего зависит размер доплаты и как ее рассчитать.





Есть специальная формула, по которой рассчитывают надбавку за сверхурочный стаж

Необходимый стаж на 2022 год для мужчин составляет 35 лет, а для женщин 30 лет. За каждый последующий год доплата будет начисляться в размере 1% от размера пенсии. То есть учитывается конкретно размер пенсии, а она у людей может быть разной в зависимости от размера зарплаты и страховых взносов. А еще учитывают прожиточный минимум.



К примеру приведем следующую ситуацию. Есть женщина, у которой 45 лет стажа, где 15 — это сверхурочный стаж. Ее пенсия составляет 2800 грн. За 15 лет стажа доплата составляет 15%, но пенсия превышает прожиточный минимум, который 2027 гривен. Поэтому, 15% высчитывают из прожиточного минимума. Соответственно, 2027*15% = 304 гривны. Соответственно, за 15 лет сверхурочного стажа пенсионерка получит доплату в размере 304 гривны.

Согласно действующему законодательству, украинцам должны доплачивать 1% за каждый год, и никак не меньше.

Требования к стажу теперь более строгие

Ну и согласно пенсионной реформе размер трудового стажа будет меняться до 2028 года включительно. То есть, скоро накопить сверхурочный стаж будет действительно сложно. Стаж должны увеличивать на 1 год до 2028 включительно. В то же время, пенсионный возраст повышать не будут. Об этом уже заявила министр социальной политики Оксана Жолнович.