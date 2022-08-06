Для двох знаків Зодіаку життя підготувало дуже неприємний сюрприз

Останні місяці 2022 року стануть справжнім випробуванням для двох знаків Зодіаку. Астрологи говорять, що на них чекає неприємний сюрприз і дуже негативні новини. Вони можуть вибити з колії, змусити опустити руки, чи навіть впасти в депресію. В зоні ризику опинилися Ваги та Близнюки. Представникам цих двох знаків варто запастися терпінням, мудрістю та моральним духом.





Терези

Лише одна раптова новина здатна зруйнувати всі мрії, плани та сподівання. Так, на жаль, трапиться з Терезами. Цей знак мав дуже багато очікувань на осінь та зиму цього року, однак вже зовсім скоро стане зрозуміло, що їм не судилося збутися. В першу чергу постраждає фінансова сторона, але не кваптеся позичати гроші. Можливо доведеться подумати про нову роботу, менш привабливу для вас, але більш оплачувану. Астрологи рекомендують не впадати в депресію через негативні переміни. Спробуйте зі всього отримати якусь користь, або урок. Зрештою є й плюс, в особистому житті нічого поганого не відбуватиметься.

Близнюки

З представниками даного знаку трапиться найгірше, що лише може бути. Вони стануть жертвою наклепу і в результаті цього можуть втратити улюблену роботу, на котрій завжди бачили багато перспектив. Астрологи рекомендують цьому знаку бути дуже обережними, щоб не позбутися ще й своєї репутації, адже тоді крім кар’єри може постраждати ще й особисте життя. Через втрату роботи, розірветься й багато фінансових угод, а це в свою чергу сильно негативно відіб’ється на матеріальному становищі Близнюків. До кінця року ви можете опинитися по вуха в боргах. Спеціалісти кажуть, що є ще невеликий шанс всього цього уникнути, якщо бути дуже обачним, і не випробовувати удачу.