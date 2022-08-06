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Ціна гречки знову змінилася, а з нею й вартість інших популярних продуктів

07.08.2022
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продукти

В Україні у зв’язку з інфляцією, порушенням логістики та різким збільшенням курсу валют суттєво подорожчали продукти. Щоправда, деякі були дорогими від самого початку бойовий дій. Наприклад, гречка. ЇЇ ціна відверто шокує, адже в один момент ціна одного кілограма цієї крупи перетнула позначку у 100 гривень. Експерти кажуть — це пов’язано з поганим минулорічним врожаєм продукту. Водночас, станом на 7 серпня гречка навпаки, почала дешевшати. Чи зберігатиметься ця тенденція й надалі?

Середня ціна гречки в Україні зупинилася на позначці у 88 гривень

Порівняно з липневою ціною, в серпні гречка коштує мінімум на 3-4 гривні менше. Це не велика різниця, але експерти кажуть, що ця позитивна тенденція зберігатиметься. Але таку ціну ще треба пошукати. Наприклад, у Метро кілограм гречки коштує 93,5 грн. У мережі Varus 94 гривні, а от в Ашані 78 гривень.

гречка

Незабаром подорожчають всі імпортні продукти

Людей вже готують до того, що нові партії продуктів будуть вже за іншою ціною, тобто згідно з оновленим курсом валют. Найбільше зміниться ціна на наступне:

  1. Екзотичні фрукти. Наприклад, банани, цитрусові, тобто все те, що не вирощується в Україні.
  2. Деякі види овочів. Взагалі, поки сезон, то ціна овочів буде триматися на одному рівні, але вже з середини вересня цінники на деякі позиції різко підуть вгору.
  3. Морська риба, та морепродукти.
  4. Рис.
  5. Алкогольні напої та тютюнові вироби.

Експерти говорять, що середньостатистичне підвищення цін буде десь на 15-20%. Водночас сильно зросли вже в ціні товари з категорії електроніки. Наприклад, ті смартфони, які до оновленого курсу валют коштували 2500 гривень, зараз вже 3200-3500 грн. Ті, ціна яких була коло 10 000, зараз вже майже по 13 000 грн.

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07.08.2022
1 хвилина на прочитання
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