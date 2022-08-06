Ціна гречки знову змінилася, а з нею й вартість інших популярних продуктів

В Україні у зв’язку з інфляцією, порушенням логістики та різким збільшенням курсу валют суттєво подорожчали продукти. Щоправда, деякі були дорогими від самого початку бойовий дій. Наприклад, гречка. ЇЇ ціна відверто шокує, адже в один момент ціна одного кілограма цієї крупи перетнула позначку у 100 гривень. Експерти кажуть — це пов’язано з поганим минулорічним врожаєм продукту. Водночас, станом на 7 серпня гречка навпаки, почала дешевшати. Чи зберігатиметься ця тенденція й надалі?





Середня ціна гречки в Україні зупинилася на позначці у 88 гривень

Порівняно з липневою ціною, в серпні гречка коштує мінімум на 3-4 гривні менше. Це не велика різниця, але експерти кажуть, що ця позитивна тенденція зберігатиметься. Але таку ціну ще треба пошукати. Наприклад, у Метро кілограм гречки коштує 93,5 грн. У мережі Varus 94 гривні, а от в Ашані 78 гривень.

Незабаром подорожчають всі імпортні продукти

Людей вже готують до того, що нові партії продуктів будуть вже за іншою ціною, тобто згідно з оновленим курсом валют. Найбільше зміниться ціна на наступне:

Екзотичні фрукти. Наприклад, банани, цитрусові, тобто все те, що не вирощується в Україні. Деякі види овочів. Взагалі, поки сезон, то ціна овочів буде триматися на одному рівні, але вже з середини вересня цінники на деякі позиції різко підуть вгору. Морська риба, та морепродукти. Рис. Алкогольні напої та тютюнові вироби.

Експерти говорять, що середньостатистичне підвищення цін буде десь на 15-20%. Водночас сильно зросли вже в ціні товари з категорії електроніки. Наприклад, ті смартфони, які до оновленого курсу валют коштували 2500 гривень, зараз вже 3200-3500 грн. Ті, ціна яких була коло 10 000, зараз вже майже по 13 000 грн.