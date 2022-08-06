В ПФУ пояснили, чому у кожного різна доплата до пенсії, і як її розрахувати

В Україні є мінімальний трудовий стаж, який необхідно мати, щоб претендувати після 60 років на пенсію. Щоправда, багато пенсіонерів працюють навіть після досягнення пенсію віку і маючи весь необхідний стаж. Тобто, дехто накопичує понаднормові роки стажу, і потім за них має право отримати доплату. Водночас, доплата у всіх різна. В Пенсійному Фонді України пояснили, від чого залежить розмір доплати і як його розрахувати.





Є спеціальна формула за якою розраховують надбавку за понаднормовий стаж

Необхідний стаж станом на 2022 рік для чоловіків становить 35 років, а для жінок 30 років. За кожен наступний рік, доплата нараховуватиметься у розмірі 1% від розміру пенсії. Тобто враховується конкретно розмір пенсії, а вона в людей може бути різною залежно від розміру зарплати та страхових внесків. А ще враховують прожитковий мінімум.

Для прикладу наведемо наступну ситуацію. Є жінка, яка має 45 років стажу, де 15 — це понаднормовий стаж. Її пенсія становить 2800 грн. За 15 років стажу доплата становить 15%, але пенсія перевищує прожитковий мінімум, який становить 2027 гривень. Тому, 15% вираховують з прожиткового мінімум. Відповідно, 2027 * 15% = 304 гривні. Відповідно за 15 років понаднормового стажу пенсіонерка отримає доплату у розмірі 304 гривні.

Згідно з чинним законодавством, українцям мають доплачувати 1% за кожен рік, і ніяк не менше.

Вимоги до стажу тепер суворіші

Ну і згідно з пенсійною реформою, розмір трудового стажу змінюватиметься до 2028 року включно. Тобто, незабаром накопичити понаднормовий стаж буде дійсно складно. Стаж мають збільшувати на 1 рік до 2028 року включно. Водночас пенсійний вік підвищувати не будуть. Про це вже заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович.