Стало известно на сколько вырастут пенсии до конца года: сумма многих удивила

Министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что все обещанные правительством надбавки к пенсиям будут выполнены. К концу 2022 года это еще два повышения, одно из которых коснется только определенной возрастной категории, а второе абсолютно всех. Так вот, суммы доплат уже названы, и они откровенно говоря людей шокируют. К сожалению, не в приятном смысле. Декабрьская доплата, касающаяся всех пенсионеров, будет скудной.





Доплаты будут очень невысокими

В декабре в Украине вырастет прожиточный минимум.

Он увеличится на 3,5%. В этой связи возрастут и пенсии.

Минимальная пенсия вырастет до 2093 гривен, что меньше чем на 100 гривен. Максимальная вырастет до 20 930 гривен, здесь доплата существенная – почти в 1000 гривен. Кроме этого, минимум 2500 гривен будут получать пенсионеры, которые в этом году выходят на заслуженный отдых со стажем 30 и 35 лет соответственно.

Те, у кого не хватает стажа, пенсию рассчитают по другой специальной формуле, и она не составит 2500 грн.

В октябре доплаты будут более существенными

В то же время, лучшая ситуация будет наблюдаться в октябре, но она будет касаться только возрастной категории 70-75 лет, и только если лица имеют необходимый стаж.

Всем, кто отвечает указанным критериям, доплатят по 300 гривен и будут выплачивать их на постоянной основе. Если кому-то даже с доплатой не получится 3000 гривен, то сумма доплаты будет увеличена. То есть 70-летние, в своем большинстве, не будут иметь меньше 3000 гривен в месяц.

Что касается последующих повышений, которые произойдут уже в 2023 году, пока никаких анонсов нет. Точно известно, что индексация будет теперь происходить в марте, но повысят ли пенсии по новому курсу валют — это пока открытый вопрос. В Правительстве говорят, ситуация в стране слишком шаткая, и долгосрочные прогнозы составлять невозможно.