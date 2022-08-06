Стало відомо на скільки зростуть пенсії до кінця року: сума багатьох здивувала

Міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що всі обіцяні Урядом надбавки до пенсій будуть виконані. До кінця 2022 року це ще два підвищення, одне з яких торкнеться лише певної вікової категорії, а друге абсолютно всіх. Так от, суми доплат вже названо, і вони людей відверто кажучи шокують. На жаль не в приємному сенсі. Груднева доплата, яка стосується всіх пенсіонерів, буде мізерною.





Доплати будуть дуже не високими

В грудні в Україні зросте прожитковий мінімум.

Він збільшиться на 3,5%. У зв’язку з цим зростуть й пенсії.

Мінімальна пенсія зросте до 2093 гривень, що менше ніж на 100 гривень. Максимальна зросте до 20930 гривень, тут доплата суттєва — майже у 1000 гривень. Крім цього мінімум 2500 гривень отримуватимуть пенсіонери, які цьогоріч виходять на заслужений відпочинок зі стажем 30 і 35 років відповідно.

Ті в кого не вистачає стажу, пенсію розрахують за іншою спеціальною формулою, і вона не становитиме 2500 грн.

В жовтні доплати будуть суттєвішими

Водночас, трохи краща ситуація спостерігатиметься у жовтні, але стосуватиметься вона лише вікової категорії 70-75 років, і лише якщо особи мають необхідний стаж.

Всім, хто відповідає зазначеним критеріям, доплатять по 300 гривень, і виплачуватимуть їх на постійній основі. Якщо комусь навіть з доплатою не вийде 3000 гривень, то сума доплати буде збільшена. Тобто 70-річні, у своїй більшості, не матимуть менше ніж 3000 гривень у місяць.

Що стосується наступних підвищень, які відбудуться вже у 2023 році, то поки жодних анонсів немає. Точно відомо, що індексація тепер відбуватиметься у березні, але чи підвищать пенсії згідно з новим курсом валют — це поки відкрите питання. В Уряді кажуть, ситуація в країні надто хитка, і довготривалі прогнози складати неможливо.