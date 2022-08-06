Від розумної колонки до собаки: які роботи вже допомагають людям у побуті

Ми живемо в епоху роботизації та автоматизації. Можливо, мине ще років 50 і роботи ходитимуть містом і виконуватимуть різні вузькопрофесійні функції. Але поки що до цього дуже далеко, тому не будемо заглядати вперед, а поговоримо про так званих побутових роботів, які вже щільно увійшли до нашого життя.





Розумні колонки

Існує безліч пристроїв, які звуться «розумна колонка». Усередині невеликий комп’ютер, кілька мікрофонів та динаміків. За допомогою голосового помічника можна дізнаватись інформацію, включати музику, робити запити до пошукової системи, а також керувати іншими системами розумного будинку. Такі пристрої створені не тільки для розваг, але й можуть допомогти полегшити життя людям похилого віку з обмеженими можливостями.

Роботи для дітей

На ринку почали з’являтися роботи, які можуть допомогти дітям розвиватися. Функціональність такого пристрою залежить від вартості. Як правило, такий девайс «катається» за дитиною вдома і бере участь у іграх, що розвивають. Такі аксесуари оснащені безліччю датчиків, камер і мікрофонів. Дуже перспективний напрямок.

Роботи тварини

Якщо гуляти центром Лондона, то можна побачити людину, яка на повідку вигулює собаку-робота. Такі гаджети в основному створені для розваги, але їм можуть бути довірені й важливіші функції, наприклад патрулювання небезпечних місць. Собака-робот зручний тим, що можна піти з нею погуляти в той момент, коли господар цього захоче, а не собака. Ну а привернути увагу людей у ​​сучасному світі – безцінно.

Роботи для охорони заміського будинку

Якщо територія велика і немає можливості за допомогою відеоспостереження охопити всі куточки своєї ділянки, то можна придбати пару роботів, які кататимуться по периметру та аналізуватимуть обстановку. Щойно буде рух — спрацює сигналізація, яка у 99% відлякає непроханого гостя. Та й сам злодюжка побачивши робота злякається, подумавши що потрапив у якусь матрицю.

Роботи пилососи

Тут вже складно здивувати — робот-пилосос має багато людей. Зручний девайс для підтримання будинку у чистоті. Вміє складати карту приміщення та знає, які місця у будинку частіше забруднюються.

Коли акумулятор сідатиме, він сам приїде і стане на зарядний пристрій. А як любить на ньому кататись кіт — окрема історія. До того ж сам робот і не проти такого пасажира. Єдиний мінус такого пристрою в тому, що додатковий модуль для спустошення контейнера зі сміттям коштує як сам пилосос і не на всіх моделях передбачений.

Роботи мийники вікон

Дуже корисний девайс, особливо для тих, хто має великі вікна та живе високого. Такий пристрій «присмоктується» до скла і пересувається ним. Всередину залитий засіб для чищення, а сам робот має безліч датчиків. Дуже зручно!

Існують ще десятки різних девайсів під різні завдання, але поки що вони мало популярні.