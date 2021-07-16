Чому в Україні немає виробництва смартфонів і техніки?

Чому в Україні не виробляють техніку і смартфони? Що заважає випускати мобільні телефони та інші пристрої?





Високі ризики

Виробництво технічно складних товарів, наприклад, смартфонів, супроводжується великими ризиками. Без перевіреної бази і великого досвіду в цій сфері компанії не наважуються займатися чимось принципово новим.

Ймовірність провалу в сфері виробництва техніки, а особливо реалізації новаторських ідей і технологій, велика, а мотивація стикатися з такими ризиками практично відсутня.

Високі вкладення

Сфера виробництва техніки володіє високим порогом входження. Компанії повинні мати великий капітал, який при цьому легко втратити через великі ризики. Новачки і дрібні організації не можуть працювати в цій галузі через необхідність величезних вкладень. Великі ж компанії вже освоїли свою нішу, тому переходити на щось настільки ризиковане їм невигідно.

Відсутність державної підтримки

Хорошою мотивацією для розвитку виробництва техніки і смартфонів могла б стати фінансова підтримка держави. Вона могла б частково покривати вкладення компаній, а також знизити податкове навантаження. Однак організації не отримують будь-якої підтримки, програм стимулювання або хоча б державних замовлень на виробництво техніки.

Відсутність досягнень у виробництві

Довгі роки відсутності будь-яких досягнень у виробництві техніки призвели до того, що Україна стала значно відставати від багатьох держав в цій сфері. Наздогнати їх і створити продукт, який буде користуватися попитом на світовому ринку і приносити прибуток, практично неможливо.

Зниження якості технічної освіти

Якість технічної освіти за останні роки стрімко знижувалася. В результаті цього багато випускників технічних спеціальностей відчувають труднощі з пошуком роботи, а нове покоління не поспішає вступати в технічні ВНЗ, так як вважає, що перспективи в цьому ряді професій відсутні.

Потреба в швидкій вигоді

Виробництво техніки і смартфонів характеризується і тривалим терміном окупності. А оскільки компанії прагнуть до максимально швидкого отримання вигоди, вони займають інші ніші, такі як торгівля, будівництво і т.д.

Невизначеність і відсутність стабільності

Нестабільне фінансове становище в країні також не дозволяє компаніям зважитися на ризикований крок вступу в сферу виробництва техніки. Відсутність підтримки і “подушки безпеки”, а також елементарної впевненості в завтрашньому дні, змушує навіть перспективні компанії з новаторськими ідеями займатися чимось більш перевіреним і стабільним у фінансовому плані.