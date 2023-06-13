Що потрібно знати про яскравість смартфона?

Яскравість смартфона вимірюється в «нітах» (кд/м2) – чим цей параметр більший, тим яскравішим буде екран. У сучасного смартфона яскравість може бути від 400 до 1000 ніт (і навіть більше у дорогих моделей).

Чим вища яскравість, тим простіше використовувати пристрій при сильному сонячному світлі. Практика показує, що зараз навіть найбюджетніший смартфон може мати дуже пристойний запас яскравості.

Орієнтуватися на цей параметр особливо не варто, наприклад, топові девайси мають величезний запас яскравості.

Також варто розуміти:

Не завжди варто довіряти автоматичному регулюванню. Краще підібрати яскравість під свій зір – іноді в приміщенні смартфон видає досить сильну яскравість, що негативно впливає на зір;

Увімкнений режим автоматичного регулювання яскравості розряджає батарею приблизно на 10-15% швидше, особливо якщо пристрій постійно регулює рівень свічення дисплея;

Надто високий рівень яскравості шкодить не тільки очам, а й самому смартфону. Сильне свічення дисплея призводить до нагрівання всієї конструкції, а високі температури негативно впливають на батарею.