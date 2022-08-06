Найбільший магазин в Україні почав безкоштовно міняти вживану техніку на нову

Найбільший онлайн-магазин України Rozetka запустив унікальну послугу, якою може скористатися кожен українець. Тепер у точки видачі ритейлера можна принести свої старі гаджети, а натомість отримати сертифікат для оплати будь якого товару на сайті ритейлера. Про це повідомили у прес-центрі Rozetka.





За словами представників компанії, українці можуть приносити до точок видачі будь яку користувацьку техніку, що застаріла або вийшла з ладу. Зокрема це може бути смартфон, планшет, годинник чи будь який інший гаджет. Після оцінки техніки її власник отримає сертифікат на певну суму, якою зможе розплатитися за покупку у Rozetka. Якщо ж цієї суми буде не достатньо для оплати повної вартості обраного товару, решту клієнт зможе доплатити окремо.

На сьогоднішній день точки видачі Rozetka, в яких можна здати стару техніку, працюють у 20 містах України. Лише у Києві нараховується 18 таких пунктів прийому. Крім того здійснити обмін гаджетів можна у Одесі, Львові, Харкові, Черкасах та інших обласних центрах країни. Повний список пунктів видачі, куди можна принести техніку, розміщений на сайті онлайн-магазину Rozetka.

В компанії також зазначили, що не висувають ніяких вимог до бренду та навіть категорії пристроїв, які українці приносять на оцінку. Ба більше, гаджети можуть бути придбані в будь якому магазині, а не лише у Rozetka.

Варто зазначити, що за даними на початок серпня у Rozetka працюють 242 пункти видачі, розташовані у 71 населеному пункті країни. Хоча у перші місяці після початку війни ритейлер закрив чимало своїх точок через небезпеку для працівників та проблеми з постачальниками. Однак зараз компанія вже відкрила більшість пунктів видачі навіть у прифронтових містах, як то Харків, Миколаїв та ін.