Работодатели будут платить работникам до 32 000 гривен компенсации: о чем речь?

Пока в Украине идет война, и внедрено военное положение, работодатели могут увольнять работников по упрощенной процедуре. Более того, разрешено заключать индивидуальные трудовые договоры. В то же время, если работодатель хочет уволить работника в одностороннем порядке (без согласия подчиненного), он должен заплатить последнему денежную компенсацию. Размер компенсации прописан в трудовом законодательстве и теперь работодатель просто не имеет права игнорировать это обязательство.





Размер компенсации зависит от продолжительности работы в компании

Законодатели ввели сразу несколько уровней компенсации на разные случаи. Кроме этого, работодатель, конечно же, должен объяснить причину такого решения.

Кроме того, если работодатель и работник заключают индивидуальный трудовой договор, компенсация должна быть в нем прописана, в противном случае он будет недействительным. Что касается самой компенсации, то она следующая:

Если лицо работало всего месяц, то претендует на 50% от минимальной зарплаты, а именно 3250 грн. Если срок работы от 1 месяца до года, то выплатить ему должны минималку – 6500 грн. Проработавший от одного до двух лет претендует на сумму в размере трех минимальных выплат, а именно 19 500 грн. За увольнение работника, работающего в компании более двух лет, работодатель выплатит компенсацию в размере пяти минималок, а именно — 32 500 грн.

Кроме этого, в трудовом договоре должно содержаться еще минимум 15 пунктов, где будет прописана информация о режиме работы, продолжительности отпуска, размере зарплаты и т.д.

Законодатели также убрали некоторые пункты

Директор общественной организации “Трудовые инициативы” Георгий Сандул отмечает, что некоторые пункты депутаты удалили. К примеру, сейчас не является нормой ситуация, где спорные вопросы меж работодателем и работником регулируются гражданским правом. Теперь они будут регулироваться только трудовым правом.