Роботодавці платитимуть працівникам до 32 000 гривень компенсації: про що мова?

Поки в Україні триває війна, і впроваджено воєнний стан, роботодавці можуть звільняти працівників за спрощеною процедурою. Ба більше, дозволено укладати індивідуальні трудові договори. Водночас, якщо роботодавець хоче звільнити працівника у односторонньому порядку (без згоди підлеглого), тоді він має заплатити останньому грошову компенсацію. Розмір компенсації прописано у трудовому законодавстві, і тепер роботодавець просто не має права ігнорувати це зобов’язання.





Розмір компенсації залежить від тривалості роботи в компанії

Законодавці запровадили одразу кілька рівнів компенсації, на різні випадки. Крім цього, роботодавець звісно ж повинен пояснити причину такого рішення.

Крім цього, якщо роботодавець і працівник укладають індивідуальний трудовий договір, компенсація має бути в ньому прописана, в протилежному випадку він буде не дійсним. Щодо самої компенсації, то вона наступна:

Якщо особа працювала лише місяць, то претендує на 50% від мінімальної зарплати, а саме 3250 грн. Якщо термін роботи від 1 місяця до року, то виплатити йому мають мінімалку — 6500 грн. Той, хто пропрацював від одного до двох років претендує на суму у розмірі трьох мінімальних виплат, а саме 19 500 грн. За звільнення працівника, який працює в компанії більше двох років роботодавець виплатить компенсацію у розмірі п’ятьох мінімалок, а саме — 32 500 грн.

Крім цього, в трудовому договорі має міститися ще мінімум 15 пунктів, де буде прописана інформація про режим роботи, тривалість відпустки, розмір зарплати тощо.

Законодавці прибрали деякі пункти

Директор громадської організації “Трудові ініціативи” Георгій Сандул зазначає, що деякі пункти депутати видалили. Наприклад, тепер не є нормою ситуація, де спірні питання між роботодавцем і працівником регулюються цивільним правом. Тепер вони регулюватимуться лише трудовим правом.