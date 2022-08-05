В НБУ заявили, что скоро в обменниках изменится курс валют: чего ждать?

Национальный банк Украины ввел множество изменений, которые должны урегулировать работу обменников. Всего в Украине функционирует 38 финансовых компаний, суммарно открывших более 4000 пунктов обмена валюты. Так вот, все они скоро должны перейти на другой принцип работы. На днях НБУ уже анонсировал несколько новых правил для обменников, среди которых наличие камер видеонаблюдения, физическая и техническая охрана. Но это было только начало. Дальше – гораздо больше.





Будет, как минимум 4 глобальных изменения

Пока все это лишь проект, который уже представлен в офисе Президента.

Однако вскоре правила могут вступить в силу.

Фиксированный курс. Пока обменникам и вовсе запретили высвечивать курс на табло, ведь они, мол, высокими цифрами смущают население. Скоро курс вернется на экраны, но будет жестко регулироваться. Обменники больше не смогут ставить цены на валюту на несколько гривен выше, чем в банке. И не смогут менять курс несколько раз в день в зависимости от спроса. Никакой рекламы. Финансовым учреждениям планируется запретить рекламироваться. Речь обо всех видах маркетинга. В правительстве хотят, чтобы люди пользовались обменниками только тогда, когда им это действительно нужно. Новые налоги. Власти планируют усилить налоговое давление на обменники и ввести для них фиксированный ежемесячный платеж, который не будет зависеть от размера их прибыли. Контроль. Если хотя бы одно из новых правил не будет введено, пункт обмена валют потеряет лицензию на работу.

Украинцев призывают присоединяться к контролю и сообщать о нарушителях

Новые правила вызвали неоднозначные реакции

Некоторые считают, что такие жесткие правила лишь увеличат число так называемых меняйл, которые будут продавать валюту с рук и не будут платить никаких налогов. Остальные говорят, что это правильно. Ведь как минимум официальный и “черный” курс валют будут не столь разными.