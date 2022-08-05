В НБУ заявили, що скоро в обмінниках зміниться курс валют: чого чекати?

Національний банк України запровадив безліч змін, які мали б врегулювати роботу обмінників. Всього в Україні функціонує 38 фінансових компаній, які сумарно відкрили понад 4000 пунктів обміну валюти. Так от, всі вони незабаром мають перейти на інший принцип роботи. Днями НБУ вже анонсував кілька нових правил для обмінників, серед яких наявність камер відеоспостереження, фізична та технічна охорона тощо. Але це був лише початок. Далі — набагато більше.





Буде, як мінімум 4 глобальні зміни

Поки що все це лише проєкт, який вже представлено в офісі Президента.

Однак, незабаром правила можуть вступити в дію.

Фіксований курс. Наразі обмінника м й зовсім заборонили висвічувати курс на табло, адже вони, мовляв, високими цифрами бентежать населення. Скоро курс повернеться на екрани, але буде жорстко регулюватися. Обмінники більше не зможуть ставити ціни на валюту на кілька гривень вище ніж в банку. І не зможуть змінювати курс кілька разів на день залежно від попиту. Жодної реклами. Фінансовим установам планують заборонити рекламуватися. Мова про всі види маркетингу. В Уряді хочуть, щоб люди користувалися обмінниками лише тоді, коли їм це дійсно потрібно. Нові податки. Влада планує посилити податковий тиск на обмінники, і запровадити для них фіксований щомісячний платіж, який не залежатиме від розміру їх прибутку. Контроль. Якщо хоча б одне із нових правил не буде впроваджено, пункт обміну валют втратить ліцензію на роботу.

Українців закликають приєднуватись до контролю та повідомляти про порушників

Нові правила викликали неоднозначні реакції

Дехто вважає, що такі жорсткі правила лише збільшать число так званих “міняйл”, які продаватимуть валюту “з рук” і не платитимуть жодних податків. Інші кажуть, що це правильно. Адже, як мінімум офіційний та “чорний” курс валют будуть не такими різними.