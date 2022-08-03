Эксперты рассказали, какими продуктами стоит запастись: будет дефицит и подорожание

Война продолжается, а вместе с ней все больше рушится украинская экономика. На днях НБУ повысил официальный курс доллара сразу на 7 гривен. Логично, что цены на товары и услуги тоже увеличатся. Сейчас некоторые ценники удерживают искусственно, но уже скоро они обновятся. Эксперты рассказали, что подорожает, что наоборот подешевеет. Чем стоит запастись, а от чего возможно и придется отказаться.





Подешевеет все сезонное, а подорожает хлеб, мясо и молочка

Член экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире телемарафона рассказал, что будет с ценами на продукты в ближайшие месяцы.

“Все что сезонное будет дешеветь. Однозначно овощи будут дешеветь по сравнению с прошлым месяцем. Также удешевление будет, наверное, и в первой декаде сентября”, – говорит Пензин. То есть, овощи и большая часть фруктов станут немного доступнее. В то же время, из-за того, что частично открылись порты и Украина начала экспортировать зерно и подсолнечник, вырастут цены на хлеб, растительное масло, мясо и молочку. Так как зерно начали экспортировать, то оно подорожает. А это корм для животных, отсюда и подорожание мяса.



В целом, по словам эксперта, цены на продукты вырастут в среднем на 15% к концу месяца. Правительство будет делать все, чтобы подорожание происходило постепенно, и не слишком ощутимо для простого населения. Однако по сравнению с прошлым годом базовая продуктовая корзина уже подорожала почти на 34%. То есть к концу года эта отметка пересечет 50%.

Многие продукты будут импортными

В то же время помидоры, томатная паста и другие виды продуктов, которые преимущественно производились в южных областях, теперь заменят импортными. Это обязательно повлияет на их цену. Дефицита как такового быть не должно, однако все как всегда зависит от ситуации на фронте, возможности организовать логистику и других сопутствующих нюансов.