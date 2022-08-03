Експерти розповіли, якими продуктами варто запастися: буде дефіцит і подорожчання

Війна продовжується, а разом з нею все більше руйнується українська економіка. Днями НБУ підвищив офіційний курс долара одразу на 7 гривень. Логічно, що ціни на товари та послуги теж зростуть. Зараз деякі цінники втримують штучно, однак вже незабаром вони оновляться. Експерти розповіли, що подорожчає, що навпаки, подешевшає. Чим варто запастися, а від чого можливо й прийдеться відмовитися.





Подешевшає все сезонне, а подорожчає хліб, м’ясо і молочка

Член економічного дискусійного клубу Олег Пєндзін в ефірі телемарафону розповів, що буде з цінами на продукти протягом найближчих місяців.

“Все, що сезонне, дешевшатиме. Однозначно овочі дешевшатимуть у порівнянні з минулим місяцем. Також здешевлення буде, напевно, і в першій декаді вересня”, – каже Пензін. Тобто, овочі та більша частина фруктів стануть трохи доступнішими. Водночас, через те, що частково відкрилися порти і Україна почала експортувати зерно і соняшник, зростуть ціни на хліб, олію, м’ясо і молочку. Так як зерно почали експортувати, то воно подорожчає. А це корм для тварин, звідси й подорожчання м’яса.

Загалом, зі слів експерта, ціни на продукти зростуть в середньому на 15% до кінця місяця. Уряд, мовляв, робитиме все, щоб подорожчання відбувалося поступово, і не надто відчутно для простого населення. Однак порівняно з минулим роком, базовий продуктовий кошик вже подорожчав майже на 34%. Тобто до кінця року ця позначка перетне 50%.

Б агато продуктів будуть імпортними

Водночас, помідори, томатна паста та інші види продуктів, які переважно виготовлялися у південних областях, тепер замінять імпортними. Це неодмінно вплине на їхню ціну. Дефіциту, як такого, бути не повинно, однак все як завжди залежить від ситуації на фронті, можливості організувати логістику та інших супутніх нюансів.