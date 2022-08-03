Повторный захват Киева и судьба Зеленского: астролог дала неожиданный прогноз

Уже не один астролог высказывался по поводу войны, ее переломных моментов и возможной даты окончания. Иногда эти прогнозы действительно сбывались. На днях своим видением ситуации поделилась известная астрологиня Анна Ефремова. Женщина затронула темы, которые раньше никто не поднимал, а именно, будет ли повторное нападение на Киев, что ожидает Зеленского и много других интересных моментов.





Зеленского будут окружать предатели, и он будет в опасности

Астрологиня говорит, что сейчас Украина находится под отрицательным влиянием некоторых планет. Это мол несет для нас большие беды, и много жертв. Это влияние закончится в конце сентября и именно с этого момента наши дела стремительно пойдут вверх. Также Ефремова уверена, что именно в сентябре произойдет переломный момент.



Что касается победы, то ее не следует ожидать слишком быстро. Как минимум до февраля 2023 года ситуация в стране будет оставаться напряженной. Добавит проблем и тот факт, что вокруг Президента будет крутиться множество предателей, которые захотят его устранить. Самым опасным для Владимира Зеленского станет декабрь-январь. В эти месяцы он должен быть очень осторожным.

Повторного нападения на Киев астрологиня не видит

Анна уверяет, что повторного нападения на столицу не последует. Мол она не видит никакой угрозы над Киевом.

“В конце сентября 2022 года отключится крайне неблагоприятная планетарная комбинация для Украины и наступит переломный момент в войне! Но напряжение сохранится до конца года. С 7 февраля 2023 года Украина попадает под благоприятное влияние Юпитера, и это даст стране очень хорошие шансы во всех начинаниях”. как благословение сверху. И шанс одержать победу“, говорит женщина.

Добавила Ефремова и несколько слов о России и Путине. Говорит, что в 2023-2024 году у РФ будет большой кризис, и не исключение, что гражданская война. Смерти диктатора женщина не увидела, но и никаких положительных перспектив для него тоже нет.