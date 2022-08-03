Повторне захоплення Києва та доля Зеленського: астролог дала неочікуваний прогноз

Вже не один астролог висловлювався щодо війни, її переломних моментів та можливої дати закінчення. Інколи ці прогнози дійсно збувалися. Днями своїм баченням ситуації поділилася відома астрологиня Анна Єфремова. Жінка зачепила теми, які раніше ніхто не піднімав, а саме, чи буде повторний напад на Київ, що чекає на Зеленського, та багато інших цікавих моментів.





Зеленського оточуватимуть зрадники і він буде в небезпеці

Астрологиня каже, що зараз Україна перебуває під негативним впливом деяких планет. Це мовляв несе для нас великі біди, та багато жертв. Цей вплив закінчиться наприкінці вересня і саме від цього моменту, наші справи стрімко підуть вгору. Також, Єфремова впевнена, що саме у вересні трапиться переломний момент.

Щодо перемоги, то її не варто очікувати надто швидко. Як мінімум до лютого 2023 року, ситуація в країні залишатиметься напруженою. Додасть проблем й той факт, що навколо Президента крутитиметься велика кількість зрадників, які захочуть його усунути. Найнебезпечнішим для Володимира Зеленського стане грудень-січень. В ці місяці, він має бути дуже обережним.

Повторного нападу на Київ астрологиня не бачить

Анна запевняє, що повторного нападу на столицю не буде. Мовляв вона не бачить жодної загрози над Києвом.

“Наприкінці вересня 2022 року відключиться вкрай несприятлива планетарна комбінація для України і настане переломний момент у війні! Але напруга збережеться до кінця року. З 7 лютого 2023 року Україна потрапляє під сприятливий вплив Юпітера, і це дасть країні дуже хороші шанси у всіх починаннях. Це як благословення згори. І шанс здобути перемогу”, каже жінка.

Додала Єфремова й кілька слів про Росію та Путіна. Каже, що в 2023-2024 році в РФ буде велика криза, і не виключення, що громадянська війна. Смерті диктатора жінка не побачила, але й жодних позитивних перспектив для нього теж не має.