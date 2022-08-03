В НБУ сообщили, когда тарифы на коммуналку увеличатся до европейских

В Европе цена газа сильно подорожала. Это, конечно же, обусловлено ситуацией в Украине. Война негативно повлияла не только на нашу экономику, но и мировую. В то же время, несмотря на стремительную инфляцию, безумный курс доллара и недостаточные запасы газа, его цена для украинцев в этом году останется неизменной. Об этом сообщили несколько уполномоченных организаций, в том числе и НБУ.





В НБУ рассказали, когда тарифы начнут расти

В Национальном Банке Украины заявили, что тарифы начнут увеличиваться не раньше второго полугодия 2023 года. И то ситуация в первую очередь зависит от того, когда закончится война и военное положение.



“Основной вклад в значительный рост административной инфляции на прогнозном горизонте будет иметь повышение тарифов на коммунальные услуги. Сегодня фиксация тарифов на тепло и газ на период военного положения сдерживает рост общей инфляции – темпы роста стоимости этих услуг замедлились в соответствии с 1.2% г/м и 9.3% р/г, отражая эффекты высокой базы сравнения. Таким образом, высокие цены на газ в мире практически не повлияют на прямое влияние на потребительскую инфляцию в текущем году”, – говорится в сообщении.

Также в НБУ добавили, что рост тарифов не станет внезапным. То есть цены не поднимут сразу на 15-20%, сделав их такими, как в Европе. Все происходит постепенно, поэтапно, чтобы люди смогли без большого стресса принять эти изменения. То, что они неотвратимы, сомнения нет.

Верховная Рада на законодательном уровне запретила поднимать цены на тарифы

Пока идет война и несколько месяцев после ее окончания, никто не вправе повышать тарифы на коммуналку для населения. Это утвердили в Верховной Раде. Речь идет о тарифах на распределение газа, о ценах на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии. А также о поставках воды.