В НБУ повідомили, коли тарифи на комуналку збільшаться до європейських

В Європі ціна газу сильно подорожчала. Це звісно ж зумовлено ситуацією в Україні. Війна негативно вплинула не лише на нашу економіку, а й на світову. Водночас, незважаючи на стрімку інфляцію, на шалений курс долара і недостатні запаси газу, його ціна для українців цьогоріч залишиться незмінною. Це вже повідомили кілька уповноважених організацій, в тому числі й НБУ.





В НБУ розповіли, коли тарифи почнуть зростати

В Національному Банку України заявили, що тарифи почнуть збільшуватись не раніше ніж у другому півріччі 2023 року. І то, ситуація в першу чергу залежить від того, коли закінчиться війна та воєнний стан.

“Основний же внесок у значне зростання адміністративної інфляції на прогнозному горизонті матиме підвищення тарифів на комунальні послуги. На сьогодні фіксація тарифів на тепло та газ на період воєнного стану стримує зростання загальної інфляції – темпи зростання вартості цих послуг сповільнилися відповідно до 1.2% р/ м і 9.3% р/г, відбиваючи ефекти високої бази порівняння. Таким чином, високі ціни на газ у світі практично не вплинуть прямого впливу на споживчу інфляцію в поточному році”, – йдеться в повідомленні.

Також в НБУ додали, що зростання тарифів не стане раптовим. Тобто ціни не піднімуть одразу на 15-20% зробивши їх такими, як в Європі. Все відбуватиметься поступово, поетапно, щоб люди змогли без великого стресу прийняти ці зміни. Те, що вони невідворотні — сумніву немає.

Верховна Рада на законодавчому рівні заборонила піднімати ціни на тарифи

Поки триває війна і кілька місяців після її закінчення, ніхто немає права підвищувати тарифи на комуналку для населення. Це затвердили у Верховній Раді. Мова про тарифи на розподіл газу, про ціни на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. А також про постачання води.