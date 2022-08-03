Науковці назвали небезпечні дні серпня, коли вируватимуть сильні магнітні бурі

Геомагнітні коливання — це явище, без котрого, на жаль, не обходиться майже жоден місяць в році. Інколи магнітні бурі повторюються одразу кілька разів на місяць, створюючи неабиякий дискомфорт людям. Дехто на них не реагує зовсім, тоді як інші можуть навіть потрапити на лікарняне ліжко. Науковці вже попереджають всіх метеочутливих, про найнебезпечніші дати серпня. Їх буде одразу декілька.





Календар магнітних бур на серпень

Перша магнітна буря відбулася вже вчора, 3-го серпня, однак більшість її могли не відчути, адже вони була невеликої потужності і майже не відчувалася. Її могли відчути лише літні люди, які зазвичай найбільш вразливі до подібних явищ.



За даними Центру прогнозування космічної погоди Національного агентства океанографічних та атмосферних досліджень США наступні бурі, які матимуть більший рівень небезпеки, відбудуться у таких числах:

4-5 серпня. Сьогодні стартує друга буря місяця, з доволі сильною потужністю. Вчені кажуть, що вона може виводити з роботи деякі функції роботи супутників. 17-18-19 серпня. Її пік відбудеться 17 числа, а от 18 і 19 вона буде дуже слабкою і майже не відчутною. Також, можливі незначні геомагнітні коливання 20 серпня, однак вчені не можуть стверджувати це на всі 100%. Ймовірно ближче до цієї дати, прогноз ще оновлюватимуть.

Найбільше обережними треба бути саме 17 числа, адже ця буря буде останнього, червоного рівня небезпеки.

Симптоми метеочутливості

Якщо ви не можете довго заснути, відчуваєте сильний головний біль, втрату апетиту, тахікардію, проблеми з артеріальним тиском — все це можливо реакція організму на геомагнітні коливання. Найбільш чутливі можуть навіть отримати інсульт або інфаркт. В період магнітних бур не можна нервувати та перевантажувати організм, ні фізично, ні емоційно.