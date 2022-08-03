Ученые назвали опасные дни августа, когда будут сильные магнитные бури

Геомагнитные колебания – это явление, без которого, к сожалению, не обходится почти ни один месяц в году. Иногда магнитные бури повторяются сразу несколько раз в месяц, создавая большой дискомфорт людям. Некоторые на них не реагируют совсем, тогда как другие могут даже попасть на больничную койку. Ученые уже предупреждают всех метеочувствительных, о самых опасных датах августа. Их будет сразу несколько.





Календарь магнитных бурь на август

Первая магнитная буря произошла уже вчера, 3 августа, однако большинство ее могли не почувствовать, ведь она была небольшой мощности и почти не ощущалась. Ее могли почувствовать только пожилые люди, обычно наиболее уязвимые к подобным явлениям.



По данным Центра прогнозирования космической погоды Национального агентства океанографических и атмосферных исследований США, следующие бури, которые будут иметь больший уровень опасности, произойдут в следующих числах:

4-5 августа. Сегодня стартует вторая буря месяца, с достаточно сильной мощностью. Ученые говорят, что она может выводить из работы некоторые функции работы спутников 17-18-19 августа. Ее пик состоится 17 числа, а вот 18 и 19 она будет очень слабой и почти не ощутимой. Также возможны незначительные геомагнитные колебания 20 августа, однако ученые не могут утверждать это на все 100%. Вероятно, ближе к этой дате, прогноз еще будут обновлять.

Наиболее осторожными нужно быть именно 17 числа, ведь эта буря будет последнего, красного уровня опасности.

Симптомы метеочувствительности

Если вы не можете долго уснуть, чувствуете сильную головную боль, потерю аппетита, тахикардию, проблемы с артериальным давлением – все это возможно реакция организма на геомагнитные колебания. Наиболее чувствительные могут даже получить инсульт или инфаркт. В период магнитных бурь нельзя нервничать и перегружать организм ни физически, ни эмоционально.