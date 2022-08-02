З 1 по 7 серпня три знаки Зодіаку зроблять фатальну помилку у своєму житті

Астрологи час від часу застерігають представників тих чи інших знаків Зодіаку щодо певних проблем чи помилок, які вони можуть зробити. Ті хто прислухається до них, можуть уникнути багатьох неприємностей. Інколи біду дійсно можна попередити та обійти. Та чи буде це можливо у випадку зі Скорпіонами, Водоліями та Козерогами? А саме вони цього тижня можуть зробити фатальну помилку, яка переверне їхнє життя з ніг на голову і точно не в кращу сторону.





Скорпіон

Скорпіони цього тижня багато конфліктуватимуть з коханою людиною. Ваша половинка вас ревнуватиме, та вимагатиме більше уваги, а ви обиратимете роботу. Помилка Скорпіонів заключатиметься в тому, що вони надто відлетять від реальності насолоджуючись успіхами на роботі. Крім цього не виключення флірт з боку нових колег. Не загравайтесь, адже можете втратити коханих і вже зовсім скоро про це сильно пошкодуєте.

Козеріг

Козероги сильно хочуть розбагатіти, або принаймні знайти легкі додаткові способи підзаробити. Не варто кидатися в усі авантюри, які вам пропонують. В один момент ви втратите пильність і можете позбутися всього. Астрологи рекомендують не шкодувати коштів на консультацію від тих спеціалістів, які краще розуміються у тій галузі діяльності в які ви хочете себе спробувати. Це буде в рази ефективніше.

Водолій

Водолії дуже вимогливі до оточуючих. Через це у вас часто конфлікти з рідними. Цього тижня постарайтесь бути лояльнішими до інших. А ще не ігноруйте дрібні поломки в домі, адже саме одна з них може призвести до серйозної катастрофи. На роботі в Водоліїв все йтиме гладко, у цьому плані тиждень пройде без пригод.