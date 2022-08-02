С 1 по 7 августа три знака Зодиака совершат роковую ошибку в своей жизни

Астрологи время от времени предостерегают представителей тех или иных знаков Зодиака относительно определенных проблем или ошибок, которые они могут совершить. Те, кто прислушиваются к ним, могут избежать многих неприятностей. Иногда беду можно предупредить и обойти. Но будет ли это возможно в случае со Скорпионами, Водолеями и Козерогами? А именно они на этой неделе могут совершить роковую ошибку, которая перевернет их жизнь с ног на голову и точно не в лучшую сторону.





Скорпион

Скорпионы на этой неделе будут много конфликтовать с любимым человеком. Ваша половинка вас будет ревновать и требовать больше внимания, а вы будете выбирать работу. Ошибка Скорпионов будет в том, что они слишком улетят от реальности, наслаждаясь успехами на работе. Кроме этого, не исключение флирт со стороны новых коллег. Не заигрывайтесь, ведь можете потерять любимых и уже совсем скоро об этом сильно пожалеете.

Козерог

Козероги сильно хотят разбогатеть, или по крайней мере найти легкие дополнительные способы подзаработать. Не стоит бросаться во все авантюры, которые вам предлагают. В один момент вы потеряете бдительность и можете потерять все. Астрологи рекомендуют не жалеть средств на консультацию от тех специалистов, которые лучше разбираются в той области деятельности, в которой вы хотите себя попробовать. Это будет в разы эффективнее.

Водолей

Водолеи очень требовательны к окружающим. Поэтому у вас часто конфликты с родными. На этой неделе постарайтесь быть более лояльными к другим. А еще не игнорируйте мелкие поломки в доме, ведь именно одна из них может привести к серьезной катастрофе. На работе у Водолеев все будет идти гладко, в этом плане неделя пройдет без приключений.