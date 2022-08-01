Августовские выплаты для украинцев: кто и сколько может получить?

Условия начисления социальных выплат, в том числе и средств для внутренне перемещенных лиц, изменяются почти каждый месяц. В августе глобальных изменений не будет. На помощь от государства и дальше претендуют все, кто переехал с оккупированных территорий, или мест, где продолжаются бои. Людям будут выплачивать по 2-3 тысяч гривен в зависимости от возраста и принадлежности к определенной категории.





Деньги будут начисляться три раза в месяц

На выплаты претендуют все, кто переехал с оккупированных территорий и “горячих” точек. Суммы следующие:

По 2000 гривен будут выплачивать всем кому исполнилось 18 лет. По 3000 будут выплачиваться на каждого несовершеннолетнего и лиц с инвалидностью.

Деньги получат те, кто зарегистрирован как ВПЛ и есть в необходимых базах. Деньги Минсоцполитики насчитывают 3, 13 и 23 числа включительно. В зависимости от того, в каких числах была подана заявка. ПриватБанк заявил, что, как только деньги поступают от Минсоцполитики, учреждение сразу же перечисляет их на счета клиентов.



Что касается задержек, на которые часто жалуются украинцы, то они возникают не из-за работы банка, а из-за задержек при обработке заявок, или если наблюдается временный дефицит ресурсов в Минсоце.

Украинцы активно регистрируются, чтобы получить выплаты от ООН

На днях во многих украинских городах можно увидеть перед банками длинные очереди, состоящие преимущественно из пенсионеров. Так люди выжидают несколько часов, чтобы зарегистрироваться на получение помощи от ООН. Это действительно едва ли не первая международная выплата, ориентированная не только на переселенцев. Подать заявку может кто угодно, кто относится к категории социально незащищенных лиц. К примеру, пенсионеры, многодетные семьи, люди с инвалидностью. В то же время, подача заявки не означает гарантированное получение выплаты, которая составляет 6600 грн. Все запросы будут обрабатывать и решать, выплачивать ли средства или нет. В общей сложности эту выплату получит 2 миллиона человек.