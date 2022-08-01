Серпневі виплати для українців: хто і скільки може отримати?

Умови нарахування соціальних виплат, в тому числі, й коштів для внутрішньо переміщених осіб, змінюються чи не кожного місяця. В серпні глобальних змін не відбуватиметься. На допомогу від держави й надалі претендують всі, хто переїхав з окупованих територій, або місць де тривають бої. Людям виплачуватимуть по 2-3 тисячі гривень в залежності від віку та приналежності до певної категорії.





Гроші нараховуватимуть тричі на місяць

На виплати претендують всі хто переїхав з окупованих територій та “гарячих” точок. Суми наступні:

По 2000 гривень виплачуватимуть всім кому виповнилося 18 років. По 3000 виплачуватимуть на кожного неповнолітнього та осіб з інвалідністю.

Гроші отримають ті, хто зареєстрований як ВПО та є у необхідних базах. Гроші Мінсоцполітики нараховують 3, 13 та 23 числа включно. Залежно від того, в яких числах була подана заявка. ПриватБанк заявив, що як тільки гроші поступають від Мінсоцполітики, установа одразу ж перераховує їх на рахунки клієнтів.

Стосовно затримок на які часто скаржаться українці, то вони виникають не через роботу банку, а через затримки при обробці заявок, або якщо спостерігається тимчасовий дефіцит ресурсів в Мінсоці.

Українці активно реєструються, щоб отримати виплати від ООН

Днями в багатьох українських містах можна побачити перед банками довжелезні черги, які складаються переважно з пенсіонерів. Так люди вичікують по кілька годин, щоб зареєструватися на отримання допомоги від ООН. Це дійсно чи не перша міжнародна виплата, зорієнтована не лише на переселенців. Подати заявку може будь хто, хто відноситься до категорії соціально незахищених осіб. Наприклад, пенсіонери, багатодітні сім’ї, люди з інвалідністю. Водночас подача заявки не означає гарантоване отримання виплати, яка становить 6600 грн. Всі запити оброблятимуть і вирішуватимуть, чи виплачувати кошти чи ні. Загалом цю виплату отримає 2 мільйона осіб.